云顶之弈打野怪怎么站位好 游戏打野站位心得一览

2019-08-03 12:32:46 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

lol云顶之弈是最近非常火爆的一个自走棋模式玩法。但是很多玩家都不知道在游戏中打野怪怎么站位?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

云顶之弈没到一定的战斗阶段就会打野怪了，在前期打野怪出来阵容的强度外，站位也是很重要的，若是站位出错很容易打不过的。

云顶之弈打野站位技巧

云顶之弈里野怪的强度并不高，只要合理站位，一般都能轻松打过。

==石头人==

由于一个石头人死后其他石头人会回满血(可以被红buff抑制)，所以我们希望集火右边的一只石头人，达到逐个击破的效果。需要注意的是，阵容里有刺客的话往左下角放才会去攻击右边的石头人。

==五狼==

狼非常脆，紧凑站位保护后排放出技能即可。

==F5==

小鸟们会在其他小鸟死后升级变大，所以把阵型中置或散开，让伤害对小鸟均衡输出即可。

==小龙==

打小龙只需要把阵容散开，不要同时吃到小龙的AOE即可。

再往后的野怪，由于阵容一般都已经成型，打过都没什么压力了。