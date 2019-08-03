lol云顶之弈吃利息阵容怎么打 吃利息阵容搭配方法以及玩法解析

2019-08-03 12:31:12 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈是lol中新上线的一个自走棋模式玩法。相信不少小伙伴都不知道在游戏中怎么吃利息?吃利息阵容怎么玩好吧？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

lol云顶之弈的金币机制是可以吃利息的，但很多玩家都不知道怎么利用阵容强度 来吃利息获得收益。

lol云顶之弈吃利息技巧

虽然在最新的版本迎来了对于狗熊和六刺客羁绊的削弱，但是斗士和刺客依然强力。作为近几个版本一直在吃版本红利的两种羁绊，四斗士的血量加持和刺客的暴击翻倍能够带来强大的即战力。同时，斗士和刺客都包含核心输出点和强力控制点，也就是：

斗士组：狗熊(火炮、红BUFF、沉默刀)、大虫子(青龙刀、鬼书、绿叉/龙牙)

刺客组：AKL(大天使、科技枪、复活甲)、派克(双冰心/双青龙刀)

作为版本红利阵容，只要成形战斗力就不会差。除去斗士、刺客外，剩余羁绊可以任意搭配，朝着帝国、元素、极地、剑士、虚空都可以拓展成最终阵容。比较极致的玩法就是虚空斗士刺，这两者结合起来组出的阵容，也具备相当不错的吃鸡潜力。

这两组羁绊会受到的限制主要都来源于搜不到卡，卡死在AKL和狗熊上的故事每天都在上演。

这种玩法比较常规，前期找二型怪打连胜，尽量加入斗士和刺客，如狼人、挖掘机、机器人，卡兹克、劫、派克，都是不错的前期棋子，尽早拉六人口上羁绊保连胜，后期看能够刷来什么四五费卡，完成阵容补强。

目前强度最高的斗士是极地元素拉面熊，核心：狗熊，冰鸟(法强蓝量装)

目前强度最高的刺客是忍者刺，核心：AKL、凯南(幽梦、鬼书、火炮)