云顶之弈海盗枪手怎么吃烂分 游戏海盗枪手吃烂分教程分享

2019-08-03 12:29:38 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多网友都在问lol云顶之弈海盗枪手怎么吃烂分?要知道在游戏中海盗枪手阵容是最好吃烂分的，那么海盗枪手阵容是最好吃烂分的

云顶之弈海盗枪手吃烂分教程分享

这个套路的关键就是D刷新，就是赌狗。靠着前期的连胜加上海盗buff，弥补缺少利息的钱，然后在低等级的情况下搜两个比较关键的一费棋子。

关键棋子是两个一费的棋子，小炮和男枪。前期赌狗D搜小炮和男枪。加上现在卡牌的出现，也为前期三海盗偷钱buff埋下了伏笔，比以前更好凑了，现在男枪卡牌加派克就可以凑齐三海盗了。

四人口的时候应该是小炮、男枪、派克、卡牌。等级高了之后加上卢锡安，船长来了之后换下卡牌，硬凑四枪手，这时候我们花了所有的钱提升小炮和男枪的质量，基本上除了遇见相同的赌狗流，我们差不多是无敌手的。

特别注意：前期千万不要花钱升等级，虽然我们是赌狗不留钱，但是也没有必要升等级，因为等级越高搜男枪和小炮的概率越低。等小炮或者是男枪里有一个三星之后开始攒钱升等级。

到了六人口时开始选择加入剑士还是斗士，如果剑士来的多，就转剑士，以下就是成型的海盗枪手剑士流。

这个阵容的关键是小炮的装备，对于三星小炮而言，最好的装备就是火炮加诅咒之刃(减星刀)加红buff。减星刀在面对法师时也可以换成沉默刀，面对游侠或者德莱文时，可以换成缴械刀。

如果是斗士来得比较多，就可以转斗士枪手流，以下是成型的阵

成型的斗士枪手专门克制法师阵容和德莱文阵容，但是这个阵容只是中期阵容，到了大后期还可以把船长换成女枪。再加上一虚空螳螂凑虚空buff，其实之后的阵容随机应变，就靠自己决定了。

海盗枪手是强行把八个人的游戏节奏加快

克烈队长玩了好几把海盗枪手之后发现了一个问题，就是其他人面对我们这种赌狗阵容，很难坚持到大后期，往往是在小龙那一波就剩下三个人了。因为我们质量太高了，星级高再加上花钱多一次PK基本不会损失棋子，前期谁遇见我们谁倒霉，一次能血入十五滴血左右，五次就差不多到了20滴血了，我们这是强行把游戏节奏提前了。反正我遇见海盗枪手，我在三十滴血时，就会花完所有的钱，一为了断他连胜，二为了防止自己突然暴毙。

其实以上的两个阵容算是海盗枪手的大后期阵容了，如果不是的话，那就是发牌员在前期特别针对我们，导致我们直接暴毙。

海盗枪手不用攒钱吗?

并不是，其实海盗枪手还是需要攒钱的，只不过是别人在前期攒钱，我们在中期攒钱罢了。我们攒钱的原因无非有两个，第一就是连胜被其他人断掉，没有稳定的收入来源，毕竟海盗buff是靠运气的。第二就是小炮和男枪其中有一个三星了，那我们也就没有必要再D刷新了，我们想要的已经来了。再攒钱升等级白嫖就行了。