CF8月幸运骰子活动入口在哪 CF8月幸运骰子第九期玩法规则分享

2019-08-03 12:27:31 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

幸运骰子第九期活动是CF8月新开启的，相信不少小伙伴都不知道在游戏中幸运骰子第九期活动地址在哪？怎么玩吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

CF8月幸运骰子第九期玩法规则分享

CF8月开启了幸运骰子第九期活动，玩家们可在活动页面开通黄钻获得3骰子，参与抽奖，可获得CF点以及永久游戏道具皮肤等奖励。

CF8月幸运骰子

活动时间:2019年8月1日-2019年8月31日

开通1个月豪华黄钻可获得3个铜子,开通6个月豪华黄钻可获得3个银子,开通12个月豪华黄钻可获得3个金骰子。(温馨提示：在本页面开通豪华黄钻时,仅通过Q点/财付通网银/网银支付等预付费方式的用户可领取礼包。通过手机话费、短信方式开通的用户无法领取礼包,通过升级黄钻方式不可获得礼包)

温馨提示:功能性道具如炫彩背包无法重复到账,但可以重复获得

不同的骰子收到的奖品也不同

金奖池

银奖池

铜奖池

活动地址：点击进入

手机话费开通豪华黄钻以及豪华黄钻到期时长为2099年后的用户暂不支持参与此活动

由于不可抗力因素、网络、作弊等非腾讯公司原因导致活动出现异常情况、腾讯公司有权采取调整或者暂停措施

腾讯公司保留在法律规定的范围内对上述规则进行解释的权力