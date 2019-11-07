火焰纹章风花雪月怎么获得武器熟练度 火焰纹章风花雪月快速刷武器熟练度介绍

火焰纹章风花雪月游戏中玩家对武器的熟练度会随着武器的使用次数正比增长，那么怎么才能快速获得熟练度呢?下面和小编一起来看看吧。
原理是：熟练度与使用次数有关，哪怕空挥也是长经验的。
前提:角色培养得可以闪避掉地图上敌人的大多数攻击，换句话说，就是主角的闪避足够开无双。
1.找一把坏掉的武器，带一把没坏的武器备用
2.角色进草丛，带上想要一起刷熟练度的副官(比如牧师)。
3.站在草丛中间，让敌人也围过来砍。因为双方都在草丛里，会一直miss，但是敌人还是会时不时被打到。
4.攻击一次会加4还是5，我没仔细看(带上外传任务的知识宝石)，角色和副官一起刷熟练度。上下左右四个敌人，熟练度一回合就能加20，两回合就是40，三回合就等于培训的效果了。很快就能把级别练上去。
5.刷烦了就换上没坏的武器通关。
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