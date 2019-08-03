缺氧煤炭发电机过热怎么办 燃煤发电机过热怎么解决

2019-08-03 11:19:46 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《缺氧》中，玩家会用到许多发电机，而燃煤发电机是其中比较有效率的发电机，但也非常容易出现发热严重的问题，那么缺氧煤炭发电机过热怎么办呢？下面带来游戏里的过热问题解决方法。

燃煤发电机过热问题解决方法

作为缺氧四种发电机中的一种，玩家一般选择煤炭发电机作为备用发电机，煤炭发电机的缺点就是发热量过大，煤炭烧完不仅会产生很多热量，还有20g二氧化碳。

具体解决方法就是在冰原上建造煤炭发电机，然后使用滴水散热。

先在冰原上面造好发电机底座，左右要空。造好水泵以及水管和排水口后，建议设置2kg水阀进行滴水散热，水越多，温度越低，但也不要弄太低了，不然发电机里面容易结冻。

最后玩家也可以通过种植萝卜，辅助散热。

煤炭发电机虽然在后期用的不多，但作为备用发电机还是需要保持好散热才行，各位小伙伴们都清楚怎么解决煤炭发电机过热问题了吧。

以上就是缺氧煤炭发电机过热怎么办的全部内容了，希望能帮大家了解过热问题的解决方法。各位如果还有其他疑惑的话，欢迎访问91单机网的其他攻略内容。