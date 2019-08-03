缺氧氯气有什么用 游戏氯气作用详情解析

2019-08-03 11:18:35 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《缺氧》中，相比生存必须要用到的氧气，氯气似乎显得鸡肋的很多，但其实氯气还是有很大作用的，那么氯气具体有什么作用呢？下面带来游戏里氯气的具体作用介绍。

氯气作用介绍

氯气的主要作用是杀菌，这点恐怕大家都清楚，建筑里有洗矿机会需要消耗氯气。

很多人觉得氯气没用，是因为穿太空服不怕绿菌，厕所出口洗手不怕黄菌，矿石扔箱子里一段时间自己就无菌了

但其实氯气灭菌速度最快的，尤其针对食物中毒，把食物扔在氯气室的地上一会就没有黄色的了，相反如果放在二氧化碳里面要好几天才彻底消失。

因此玩家可以使用氯气填充食物储藏区保险加快速灭菌。

除了主要用来杀菌，氯气还有以下作用：

1、喂尖啸变异的阿噗生产硝石，硝石可以拿来做洗手液。

2、种植百合需要纯氯气环境。

3、用来保证气压。

4、液化来浇灌瓦斯草，气牛吃瓦斯草产天然气。

以上就是缺氧氯气有什么用的全部内容了，希望能帮大家了解氯气的作用介绍。各位如果还有其他疑惑的话，欢迎访问91单机网的其他攻略内容。