命运2黑桃a值得入手么 黑桃a获取技巧详解

2019-08-03 11:15:04 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在游戏中黑桃a是我们老朋友凯德六号的爱枪，第二年年票遗落之族，凯德六号被棒鸡为了挽回失去的口碑无情献祭，那么命运2黑桃a值得入手么？怎么入手呢？很多小伙伴都不清楚，那还不知道的玩家快来看小编带来的入手方法介绍吧。

入手方法介绍

「弃牌向来都不是个选项。」——凯德-6

其实黑桃A在手炮中的地位属于T0级别的武器，而且只需要玩家花几个小时将一系列的任务做完就能拥有了。要不然玩家也可以去刷完美perk的苍鹰之主或者服务轮盘出来的枪，只不过比较枯燥而已。

单就强度和剧情的情怀来讲，小编是极力推荐每一个游玩命运2的玩家都能入手这把武器的。

我们先就武器的属性分析一下，140射程的异域手炮，中规中矩还占据了一个金枪位置，玩家打PVP的话可以把这个位置给高能的武器。

弹夹13发，白色子弹，够用，满地都能捡到。

螺旋膛线，大口径弹药，给这把武器带来超远的射程，是输出灵魂的所在，在游戏中，射程只要突破了80，是真的可以做到子弹拐弯的。

异域装备词条終有一死和螢火蟲，使这把武器能兼顾PVP与PVE。前者的效果是取得击杀後填装数发伤害提升子弹在弹匣中。在瞄准时雷达将不会消失。后者则是使用此武器造成精确击杀，可提高填装速度并使目标爆炸，并对附近目标造成灼烧伤害。两个输出perk加持，打头三枪的强度。

至于怎么获取，看小编下面带来的流程吧。

第一步：完成遗落之族主线后，前往枪匠Banshee-44领取任务。

第二步：使用任意手持加农炮在千谋百计模式中击杀5个入侵至己方的玩家。

这一步很容易让大家产生误解，经过试验，这一步是玩家需要用手炮击杀5个入侵至己方区域的对手玩家。需要注意的是，金枪猎大招的击杀并不能算在内。

第三步：在突击中使用任意手持加农炮击杀250个敌人。

这一步没什么可说的，选择40级400光等的突击，去尽情杀敌吧。

第四步：在PVP中使用任意手持加农炮精准(爆头)击杀25个敌人。

这一步需要一些耐心，玩家需要爆头最后一击杀死25个，也就是在左下角击杀统计中要有精准击杀的准星图案才会被算入在内，助攻并不算。需要注意的是，千谋百计模式不包含在内，并且金枪猎大招同样不会被统计。

第五步：在太阳系内的四个星球寻找凯德的个人宝箱。

这一步需要很多的耐心(或者以我个人的例子来说，几罐红牛)。四个星球分别是地球(EDZ)，涅索斯，木卫一，以及新地图——纠缠之岸。

注意：当你处于宝箱附近时，左下角将会出现buff提示，留心左下角将会帮助你有效确认你没有找错位置。

以上就是今天为大家带来的命运2黑桃a值得入手么的全部内容，希望对大家有所帮助，更多的内容请持续关注91单机网，为你带来最新最全的游戏相关内容。