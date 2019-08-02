恶魔狩猎多少钱 恶魔狩猎STEAM价格介绍

2019-08-02 18:29:47 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

恶魔狩猎多少钱?现在就和小编一起看下吧。

恶魔狩猎官方还未公布发售价格。只公布了游戏预计于9月17日在Steam上发售。

关于这款游戏

改编自 Paweł Leśniak 的原创小说《Equilibrium》，本款第三人称动作游戏重新挖掘了光明与黑暗、正义与邪恶对峙的永恒主题。天使与恶魔之间的全面战争正一触即发，我们的世界即将沦为战场。你将扮演德斯蒙德，是唯一能影响胜利天平向哪方倾斜的关键人物，左右着天使与恶魔之间的战局。

一介凡夫现在却拥有决定人类和世界命运的能力。

本是锦衣玉食的富商子弟，德斯蒙德的生活却因一系列的不幸遭遇而急转直下，最终还失去了自己的大部分人性。获得了恶魔之力并成为地狱的刽子手，在这场战争中他挣扎于寻找自己的立足之地。他是毁灭者，随着人性渐渐脱离复仇之心的阴影，他也是救世之人。用自己的铁拳利爪和自己恶魔性与人性分别提供的技能进行殊死战斗。勇闯地狱，杀进杀出，最终他将决定自己的归属。

特色

沉浸于故事之中——扣人心弦的故事，改编自原创小说

欣赏剧情——近 100 个高质量的过场动画，时长超过 2 小时

改变形态——人类和恶魔都有实用的技能

如恶魔般战斗——攻击手段多样、连招丰富并且敌人种类繁多的第三人称搏杀

探索——丰富多样且联系紧密的环境互动