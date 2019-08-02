逆战光影世纪怎么获得 逆战光影世纪获得方法介绍

2019-08-02 18:29:13 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

逆战光影世纪怎么获得?就让小编带大家看看吧

逆战光影世纪

激活方式：



激活光之王牌与影之王牌即可合成光影世纪，按X键可在纪元之辰(纪元之光进化)与世代之影形态下进行转换

活动期间，可以在下方抽取幸运牌组轮数，并获得一个免单返能量点机会，价值等同于随机一轮开启牌组的能量点(1至9轮中随机获得)。

当玩家成功开启任意一个牌组达到对应幸运次数后，即可直接领取对应数量的能量点作为免单返利。

消耗能量点可翻开牌组，获得奖励，每个奖励不会重复获得。

翻开牌组达到一定次数，即可领取豪华奖励

玩家消耗能量点，开启幸运宝盒，有几率获得永久纪元之光进化材料——辰火之光

消耗纪元之光进化材料碎片*30

可兑换一个纪元之光进化材料——辰火之光

获得武器道具皮肤版的玩家可在游戏内将武器拆解为武器及换肤卡，请注意：仓库内同时只能存在一个同样的换肤卡;换肤卡/戒指类型为唯一道具，请不要选择游戏内已拥有的内容，奖励道具一旦领取不能更改，请谨慎选择。

成功开启累计宝箱后，光影世纪换肤卡在5月14日18：00后才可领取，其他道具直接到账，复苏与夺宝需要拥有饕餮才能选择。光影世纪和纪元之辰在5月14日18：00点后可在页面领取。

活动地址：https://act.daoju.qq.com/act/a20190404nzgy/index.htm