dnf八月魔盒活动有什么可以得到 dnf八月魔盒活动地址

2019-08-02 18:26:40 来源：91单机游戏 编辑：msc

dnf8月魔盒活动可以获得男女法师二觉像素和黄金增幅书等奖励，8月的魔盒活动在哪呢?想知道的小伙伴快来和小编一起看看吧。

dnf八月魔盒活动地址在哪里

活动时间是7月30号到8月22号

此外还有可交易的黄金增幅书，使用之后可以定向扭转装备的异次元属性，随机增幅加三或者加六。还会覆盖原有的强化增幅等。

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