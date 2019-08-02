云顶之弈剑魔流派核心是什么 云顶之弈剑魔流阵容搭配分享

2019-08-02 18:25:44 来源：91单机游戏 编辑：msc

在云顶之弈最新的版本中剑魔是非常的强势，在新的版本中剑魔搭配什么阵容好呢?感兴趣的小伙伴下面来和小编一起看看剑魔流的玩法攻略吧。

云顶之弈剑魔流派怎么玩

3星悠米剑魔

炽天使(女神泪+女神泪)：炽天使主要作用是提升蓝量，与悠米的功能性类似，可以作为法师未搭配成功时的二手选择。

恶魔

蜘蛛女皇为1星

恶魔们的攻击有一定几率灼烧一名敌人的所有法力值并造成相当于一部分被灼烧法力值的真实伤害。

(2)25%几率灼烧法力值。

(4)50%几率灼烧法力值。

(6)85%几率灼烧法力值。

恶魔在9.14版本中虽然单从恶魔羁绊角度将有了一定程度上的削弱，但由于蜘蛛女皇的星级下调，恶魔羁绊的成型速度会比之前的版本有了质的飞跃，所以这个下调方式还是可以理解的。

如果你准备深进恶魔，你所要考虑的第一要务是烧蓝这件事本身是否值得。对于目标是前排坦克来说，烧蓝可以让你少吃1-2轮控制，对抗后排则相对较弱，但额外的输出伤害却比较可观。之后的抉择点在于副输出位置的选择。

蜘蛛女皇星级改变对应了数值的下调，不冲3级真的很难用，但是制造蜘蛛的能力可以在夺取场面优势的同时血入对手，为游戏提速。另外她的换型师羁绊也为恶魔思路提供了新的搭配路线。