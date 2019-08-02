云顶之弈无限击飞阵容怎么搭配 云顶之弈无限击飞流介绍

2019-08-02 18:24:45 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈最近游戏中出现了一个无限极飞的套路，这是美服玩家开发的一种全新流派，下面小编为大家介绍这个流派的玩法攻略，感兴趣的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

云顶之弈无限击飞怎么玩

核心英雄选择：波比，璐璐，猪妹，大虫子

这四位，是这套无限击飞流的核心棋子，不过只有前两个棋子是我们真正却对不能缺少的，后者两个棋子如果搜不到我们也能玩。

在游戏前期我们可以选择三贵族+二骑士，贵族骑士的羁绊效果足以让我们轻松度过前期。

中期开始搜我们需要的核心棋子，一定要在七人口之前搜齐璐璐、千珏、死歌、卡牌、小法、莫甘娜以及最关键的波比。

约德尔人x3，法师x6以及暗影x2的羁绊效果已经足以让敌方棋子下不了地。

波比最为核心中的核心一定要快速升三星，犹豫就会败北。

这套阵容强度适中，但是娱乐性拉满，非常适合和朋友一起玩的时候使用，观赏性极佳!

以上就是小编为大家带来的云顶之弈无限击飞流教学最新相关资讯。