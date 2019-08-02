逆水寒七夕花将离燕无归奇遇有什么技巧 七夕花将离燕无归奇遇任务技巧

2019-08-02 18:23:49 来源：91单机游戏 编辑：msc

逆水寒中的七夕花将离燕无归奇遇要怎么做呢?怎么触发呢?好多小伙伴们在问哦，来和小编一起看看七夕花将离燕无归奇遇任务攻略分享吧!

逆水寒七夕花将离燕无归奇遇怎么做

1、新增【花将离】/【燕无归】七夕奇遇。七夕活动期间无好感度触发门槛，只需向公共场景五重溪内的【花将离】/【燕无归】送礼即可触发。

2、还未解锁【花将离】/【燕无归】交互的同门，可前往NPC【芸莹】处的云烟锦商店兑换【预见·鹊影成双】/【预见·梦沉西风】道具，直接接取奇遇任务。

3、好感度无门槛触发奇遇和预见系列道具均只在七夕活动期间生效，8月15日更新后将提高好感度触发门槛、并下架预见系列道具，欢迎各位同门尽早进行体验。

以上就是小编为大家带来的关于逆水寒七夕花将离燕无归奇遇任务攻略分享啦!