云顶之弈熊剑士流阵容核心是什么 云顶之弈熊剑士流阵容搭配分享

2019-08-02 18:22:53 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的熊剑士流阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们可能都还不是很了解哦!小编今天就给大家带来了关于熊剑士流阵容搭配推荐分享啦!

云顶之弈熊剑士流阵容怎么搭配

阵容讲解：首先既然跟熊有关那么熊肯定是不能少的，因为熊的攻击距离是近战我们需要把熊变成远程，那么还是像之前的拉面熊一样咱们需要一个火炮，这样熊的攻击距离问题就解决了，然后咱们就要解决熊攻速的问题，这个问题是咱们这次的“根本问题”，因为熊攻速被砍的太过分以至于两个“羊刀”解决不了。而咱们这次的拉面熊不需要“羊刀”，而是需要一把“破败王者之刃”，这件装备是用“金铲子”+“反曲之弓”合成而来，其作用就是把携带者变成一名剑士，也就是我们的主角熊剑士，而剑士羁绊的效果就是3剑士追加1次普6剑士追加2次普攻，正所谓一个巴掌拍不死人那咱们就两个，两个不行那就三个。如果三个还不行那么这个攻略也就没什么用了，当然这是不存在的。能被我选中是有他的理由的，当你们玩出来之后你就会看到一只像狂犬病发作一样的疯了的熊。

人物选择：六剑士：雷霆咆哮(狗熊)、剑姬、剑魔、剑豪、船长、暮光之眼(慎)

效果：剑士们每次攻击有35%几率打出两次额外攻击

两极地：雷霆咆哮(狗熊)、布隆

效果：极地英雄有20%几率造成两秒的冰冻效果

两护卫：布隆、曙光女神(女坦)

效果：战斗开始时，所有护卫和临近格子的友军+40护甲

然后这里有必要说一下剑士里面有狗熊是因为“破败王者之刃”的原因，然后可能会有人问剑豪一个五费卡那么难找为什么不用德莱文，在线给你解答因为一局游戏并没有那么多装备给你去养德莱文，所以没有装备的情况下不如剑豪，但是前期可以先德莱文打工来剑豪就卖掉(小声BB:其实我也觉得蛮奢侈的，德莱文别人都是当爹养到咱们这就成了打工仔)，还有就是难道德莱文就不难找吗?没错是难找，但是运营的好一局游戏里你总会看见的别去担心这些，就算没6剑士3剑士也是可以玩的只是需要改部分阵容。

前期过渡：前期需要适当的花钱来找1~3费的卡人口越多1~3费的卡出的几率就越低越难找不需要追三，两星就可以了。而因为版本的原因这个版本的剑魔是非常强的，前期就算是一星剑魔都是很厉害的所以前期过度的同时一定要养一个二哥最好的剑魔，而熊的装备要三个反曲一个金铲子合成火炮和破败，剩下一件装备随缘，但是最好是带控制效果的比如沉默或缴械，因为熊大招效果是算AOE伤害的，戴控制效果的装备是可能可以沉默或者缴械多人的，除了这些装备之外的所有资源全部倾向于剑魔即可，个人建议剑魔给复活甲、反甲、狂徒、巨龙之爪、幻影之舞这些防御性装备，其他装备的作用不是很大。而前期过度因为6剑士涉及的范围非常之广前期什么牌来的好久先什么牌过度，恶魔贵族枪手斗士基本上都吃的开，所以前期过度是不成问题的。还有就是需要适当的卖血打假赛去拿需要的装备，如果你火炮有了因为拿不到铲子变不了剑士那就非常尴尬。现在游戏已经出了蛮长时间了所以该怎么卖血相信大家也不用我多此一举的教大家，一般前期我个人比较偏向于三贵族两枪手两骑士来过度德玛、剑姬、卢锡安、船长、诺手熊的装备先给卢锡安，剑魔装备先给德玛。