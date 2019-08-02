火焰纹章风花雪月技能熟练度怎么提升 技能熟练度提升技巧详解

2019-08-02 16:16:31 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在游戏中角色可以通过战斗来提升技能的熟练度，那么火焰纹章风花雪月技能熟练度怎么提升呢？想必有不少小伙伴们都不是很了解吧，那么还不知道的玩家快来看小编带来的详细方法介绍吧。

详细方法介绍

首选拿耐久度为0或者生锈的武器，因为这两个打人极容易miss，重点来了，困难模式是没有出击行动力为0的，所以散步里接的出战任务不要马上就打，留着等级高点打。

打的时候拿废武器，蹲草丛，饰品一般来说盾好点，因为回血饰品只能加5点血，五六个人打你的时候加防更容易。

另外每局只能刷99回合，副官也可以得熟练度，装备什么升什么，特别适合某法师刷枪术，所以总体理论上一局下来可以升6个人以上，刷白毛枪术十分钟就到C。

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