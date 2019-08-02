火焰纹章风花雪月技能熟练度怎么提升 技能熟练度提升技巧详解

在游戏中角色可以通过战斗来提升技能的熟练度，那么火焰纹章风花雪月技能熟练度怎么提升呢？想必有不少小伙伴们都不是很了解吧，那么还不知道的玩家快来看小编带来的详细方法介绍吧。
详细方法介绍
首选拿耐久度为0或者生锈的武器，因为这两个打人极容易miss，重点来了，困难模式是没有出击行动力为0的，所以散步里接的出战任务不要马上就打，留着等级高点打。
打的时候拿废武器，蹲草丛，饰品一般来说盾好点，因为回血饰品只能加5点血，五六个人打你的时候加防更容易。
另外每局只能刷99回合，副官也可以得熟练度，装备什么升什么，特别适合某法师刷枪术，所以总体理论上一局下来可以升6个人以上，刷白毛枪术十分钟就到C。
以上就是今天为大家带来的火焰纹章风花雪月技能熟练度提升的全部内容，希望对大家有所帮助，更多的内容请持续关注91单机网，为你带来最新最全的游戏相关内容。
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