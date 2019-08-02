全面战争三国巨贾怎么获得 游戏巨贾资源获取方法

2019-08-02 16:15:16 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《全面战争：三国》中，游戏里巨贾资源对于玩家的城市建设非常重要，但很多玩家不知道如何获得巨贾资源，那么具体怎么操作呢？下面就让小编带大家一起了解一下吧。

巨贾资源拿法介绍

资源列表中的很多资源都是可以通过占领地图上的特定位置来获得的，其中巨贾需要占领哪里才可以获得呢?的领袖就可以看到离异选项了。

这里小编要跟大家说一下巨贾并不是在地图上获得的资源，而是通过升级建筑序列来解锁的。

只要我们把市集或者是市肆序列建筑升级到四级或者以上就可以解锁巨贾这个资源了。

另外提一下匠师是需要升级手工作坊序列到四级或者以上。