哆啦A梦牧场物语蜂蜜怎么获得 蜂蜜获得技巧详解

2019-08-02 16:13:48 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在游戏中有一些物资玩家可能不知道怎么获得，比如蜂蜜，那么哆啦A梦牧场物语蜂蜜怎么获得呢？很多小伙伴们都不是很了解吧，那么还不知道的玩家快来看小编带来的获得方法介绍吧。

获得方法介绍

1.要得到蜂蜜的话，春季就要多囤蜜蜂。

春季尽量多抓蜜蜂囤起来，因为一个蜜蜂产3个四个蜂蜜后就会消失。

夏季牧场右上角(如图处)每天都会刷一个蜂巢，然后可以找木匠做蜂屋，蜂屋可以一直用，几个就够了。

两样凑齐后把蜜蜂投入蜂屋，就可以坐等收蜂蜜了，满多料理都需要用到蜂蜜的，比如女神最喜欢的腌枇杷!我第一年就错过了囤蜜蜂哭唧唧。

以上就是今天为大家带来的哆啦A梦牧场物语蜂蜜获得方法介绍的全部内容，希望对大家有所帮助，更多的内容请持续关注91单机网，为你带来最新最全的游戏相关内容。