全面战争三国怎么离婚 游戏离婚再娶技巧详析

2019-08-02 16:10:54 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在《全面战争：三国》中，玩家扮演的君主和武将可能会在游戏里找一些三国时期的美女来结婚，但只能有一个老婆，那么很多用户就会问了，那要怎么样才能离婚再娶呢？下面小编就为大家带来离婚方法。

离婚休妻方法

如果想要再娶一个女将(比如香香)，那我们就必须先和自己的原配离婚或者是丧偶。简单来说就是让自己恢复单身之后就行了。

丧偶

派自己的老婆出去打仗送死，死了之后你就变成了丧偶状态，这个时候可以再娶。

离婚

在宫府系统中的家族点击你的领袖就可以看到离异选项了。

以上就是全面战争三国怎么离婚介绍，希望本篇攻略可以帮助玩家了解离婚离异的具体方法。