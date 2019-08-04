魔兽世界8.25版本更新了什么 魔兽世界8.25版本更新内容一览

魔兽世界测试服进行了一次8.25版本的更新，同时PTR服务器也即将实装测试，那么8.25的新内容有哪些呢?一起来看看吧。
狼人和地精全新模型迭代
狼人和地精的新模型问题早就有多次讨论，
于是我们首先为大家带来的就是在魔兽世界：大地的裂变版本加入的种族，狼人与地精期盼已久的全新模型升级
这些升级包括视觉特效和面部表情以及动画效果。
庆祝魔兽世界15周年!
今年的11月就是魔兽世界15周年庆典，我们准备举行一些特殊的活动来纪念这特殊的一刻。
在庆典期间登录的玩家都会获得 小奈法利安 小宠物和游戏内的庆典礼包。
在整个活动期间，你可以参与到三场特别的突袭战斗中，其中包括承接过去与未来的经典战场奥特兰克山谷。
在突袭战斗中，你将遭遇九名来自不同版本的经典BOSS，将它们全部击败后，
同时，参加奥特兰克山谷战斗的玩家将获得特殊的活动代币，
你们可以用来购买特殊的坐骑 雷矛战场袭击者 (联盟，羊模型坐骑) 以及 霜狼咆哮者 (部落 ，狼模型坐骑)。
全新蜜蜂坐骑
联盟玩家可以庆祝了，斯托颂谷地的养蜂人已经想到全新的办法让蜜蜂茁壮成长，养蜂人为你准备了一些任务，你可以在新版本上线后和他聊一聊。
全新时光漫游团队副本：火源之地
在大灾变时光漫游开启时，满级玩家可以选择匹配进入时光漫游火源之地团队副本，
这和之前黑暗神殿、奥杜尔漫游一样，你的装等和属性会被压缩。
动态等级系统，小队同步
在这个PTR期间，我们正在尝试一种新模式，这种模式可以让小队中的玩家更容易完成任务并一起玩游戏。
当玩家激活该模式时，小队中的每个人都会看到对方的任务阶段、要求、任务数量、是否已经完成等等。
同时，我们正在研究一项新的“任务重播”功能，
这个全新功能可以让已经完成某个任务的玩家，重新体验已经完成任务的剧情。
当然，任务奖励你也可以获取当前等级的升级奖励，而不是原始奖励。
我们还放宽了朋友之间组队的等级限制要求，这将允许高级玩家和低级玩家一起排本练级。
加入副本时，高级玩家会自动压缩等级装等以符合当前副本要求。
此功能将在PTR第一周的5人地下城匹配 实装测试，但请务必注意，这种压缩与时光漫游不同
如果你的等级缩小到你的能力不适用的范围，那么你将失去一些特殊能力的使用
比如压缩到60级，将失去60之后的天赋和技能，以及艾泽里特特质、神器技能等等等等。
招募系统回归!
全新的招募系统跟随动态等级回归了，8.25将是你结伴好友一起回归和招募新朋友加入魔兽世界的最好时机!
只要你还有活跃游戏时间，你都可以发送自己角色的URL链接来邀请新玩家加入魔兽世界。
通过你的角色URL加入的玩家将和你绑定，并且根据加入玩家的游戏时间推移，给予你相应的奖励。
如果每个月你邀请的新玩家都购买了月卡，那么也会有相应的奖励给你
包括全新宠物、坐骑、游戏时间等等。这些奖励将根据你邀请的新玩家在线时间逐渐解锁，甚至额外扩展新内容。
当然，使用全新的动态等级系统，你可以使用大号和新玩家共同游戏!
感谢大家，这些就是目前PTR的全部消息，我们8.25见~
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