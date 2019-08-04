魔兽世界假日活动时间任务介绍 魔兽世界假日活动世界任务奖励周一览

2019-08-02 14:16:56 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

在这周魔兽世界的假日活动是世界任务，同时声望的获取速度将提升50%，，下面小编给大家带来了魔兽世界假日活动介绍。

WOW假日活动世界任务奖励周

本周的假日活动已经开放!铺开你最详细的地图，制定跨越库尔提拉斯以及赞达拉各个地区的路线——现在正是投身世界任务的最佳时机。

本周活动：世界任务

在本周内打开你的地图(默认键：M)，然后在库尔提拉斯和赞达拉的各个地区查看可以完成的世界任务。将你的鼠标悬停在地图中的世界任务上，查看完成任务需要的条件、提供的奖励，以及该任务剩余的时间。

在接下来的一周中：

祖达萨和伯拉勒斯的记载者修帕会为你提供任务——世界在等待。或者，如果你忘记领取任务，也可以在冒险手册中开启任务。

任务要求：完成20个世界任务

任务奖励：1000点战争物资

被动增益效果：从世界任务中获得的声望提高50%。

如果你想要在声望大使那里留下好印象，这周正是最好的机会!

什么是假日活动?

假日活动会按照时间表交替对不同的游戏行为提供加成。按照目前的计划，假日活动将从每周周四开始。每个假日活动会对某种游戏行为提供被动的加成，并提供一次性的任务，完成相应的目标后可以获得可观的奖赏。你可以查看游戏内的日历，了解即将到来的活动时间安排。冒险指南同样也会提供假日活动最直接的通道，让你可以轻松地接到相应的任务。