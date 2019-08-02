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dnf装扮邮递装置有什么作用 dnf装扮邮递装置作用介绍

2019-08-02 13:22:07来源：91单机游戏编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，在dnf8月8日更新之后就可以使用活动道具转移时装了，这个道具道具“装扮邮递装置”，那么这个道具要怎么用呢?下面来和小编一起看看吧。

dnf装扮邮递装置怎么用 dnf转移时装方法介绍

dnf装扮邮递装置怎么用

这个道具玩家在使用后，可以将所选择的1件高级装扮或者是普通装扮通过邮件的形式发送给账号内的其它角色

只能在赛丽亚房间内用，且仅限发送无期限的装扮，游戏保管时间是15天，可邮递的部位时候：帽子、头部、脸部、胸部、上衣、下装、腰部、鞋子。

以上就是小编为大家带来的dnf转移时装方法介绍最新相关资讯。

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