lol云顶之弈皮城执法官蔚厉害吗 皮城执法官蔚棋子详解

2019-08-02 13:19:11 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

皮城执法官蔚是lol云顶之弈中新出的一个棋子，但是很多玩家都不知道皮城执法官蔚怎么样？好用吗？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

云顶之弈皮城执法官蔚棋子介绍

皮城执法官 蔚

费用：3

种族：海克斯科技

职业：斗士

技能：天霸横空烈轰

蔚选取最远的敌人为目标，并向其冲锋

沿途所有敌人将会被击退，对目标造成伤害并击飞

特质效果

海克斯：在场上拥有2/4名海克斯种族时，本次战斗中，使2/4件装备临时失效

斗士：当场上有3/6/9个斗士，斗士获得额外的300700/1200点最大生命值

简评：

蔚也可以组成六斗士，额外1200的血量实在是太顶了，对于火炮巨九狗熊而言是一次增强吧!蔚需要三费，而她的技能完全值得起这个价格!蔚释放技能时，会找到最远的敌人并冲向他，同时击飞路径上的所有敌人。当蔚到达目的地后，目标会被击飞并被伤害。蔚专切后排，稳定控制，应该会比派克好使!

血量上比雷克塞少一些，攻击力和护甲比雷克塞高，125法力值但自带起始50法力值，很容易放出技能。蔚的技能是R，锁定离自己最远的目标并开始冲刺，击退路径上所有敌人，抵达终点时，蔚会击飞目标并且造成伤害。蔚提供了目前非刺客阵容最欠缺的切入后排的能力，但她不能像刺客那样立即跳上去，还是需要等到法力值足够才能冲刺，需要一些缓冲时间。