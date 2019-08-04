lol云顶之弈9.16新小小英雄哪个好 9.16新小小英雄外观分享

2019-08-02 13:17:46 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问lol云顶之弈9.16新小小英雄怎么样?哪个比较好呢？相信不少小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

云顶之弈在9.16版本中会上线三个新的小小英雄。

云顶之弈9.16新小小英雄展示

总共有三种小小英雄，三种小小英雄拥有不同的皮肤。

第一种(狮子形态)小小英雄的英文名字：Protector 守卫者

第二种(小狐狸形态)小小英雄的英文名字：Hushtail 静尾

第二种(乌龟形态)小小英雄的英文名字：Paddlemar 桨龟