云顶之弈快速上分实用小技巧分享 云顶之弈快速上分必备技巧介绍

云顶之弈怎样快速上分呢?想必许多小伙伴都还不是很清楚吧，91小编今天给大家带来云顶之弈快速上分实用技巧介绍，需要的朋友还不快进来看看。
快速上分实用技巧介绍
高分排位节奏非常快，基本标准为：第一次打人上4，第一波选秀完毕上5，打完石头人上6，打完狼上7，7人口阵容成型，然后打完鸟如果质量太差就刷质量，质量够了就上8。 大概按照这个标准看自己等级进度是否跟得上。
用快捷键操作节约时间，D刷新、E卖卡(鼠标对着目标点E)。这俩个能节约很多时间，特别是钱多要一次花完的时候。还有选秀期间也可以回自己家用E卖卡，一般用于第三波打完来不及凑整。(F升级，QR切别家，这些倒是无所谓了)
D牌的时候把要的牌的同费卡留着，稍微提高一下D出概率，反正不出就卖了。
前期能赢就想尽办法赢(上人口，上装备)就算输也不要惨败，血量才是你后期的资本。电刀、鸟盾、离子火花都是前期拿连胜的好装备。其中注意：离子火花不能叠加，一个就够了，200点伤害为真伤，用来打法师和技能释放频繁的角色十分好用(奥巴马，小炮之类的);而且离子火花有内置CD，差不多为2s，对面2个人同时放技能只能电其中一个。
前期有2星的强力2费卡(比如奥巴马，维鲁斯之类)，不要犹豫，直接买下来打工，卖掉亏的2块钱跟你输几波掉的血比，绝对是稳赚的。
打回复流(饮血德莱文，狂徒龙女，乌鸦之类)出红buff鬼书;打约德尔体系出火炮/法师队;打枪手出缴械，打法系出沉默，记得看对手针对性出装。
阵容不是固定的，看发牌的思路玩不同套路，不要想着来个XX或者再来个YY就胡牌了，而是想着万一XX不来怎么样才能让自己战斗力不低。
以上就是小编给大家带来的云顶之弈快速上分实用技巧介绍，想必大家都了解了吧。
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