dnf装扮邮递装置怎么得 dnf装扮邮递装置获取方法介绍

2019-08-02 11:12:08 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf新版本活动中有一个可以将时装转移给其他账号的道具叫做装扮邮递装置，那么这个装扮邮递装置要怎么获得呢?感兴趣的小伙伴下面来和91小编一起看看吧。

dnf装扮邮递装置怎么获得

想要获得装扮邮递装置，就要等待8月8号新的礼包空域之怒海霸主上架，首先这个礼包的价格是19900点券，购买获得之后可以得到道具，三十个怒海霸主金币个。

各位小伙伴可以用怒海霸主金币来兑换到1给个装扮邮递装置，需要花费七十个，一个账号可以兑换到两个。

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