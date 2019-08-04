火焰纹章风花雪月死神骑士怎么打 死神骑士打法技巧一览

死神骑士是《火焰纹章风花雪月》的一个boss，相信很多小伙伴都很好奇死神骑士具体该怎么打呢？死神骑士
死神骑士打法技巧一览：
《火焰纹章风花雪月》中死神骑士在课题中多次出现。打倒后能够掉落黑魔法执照，能够转职成为黑暗魔法师。
死神骑士7月时候非常强力，推荐育成成员后在9月和11月的时候击破。
骑马特效技有效：
使用对骑马兵种的特效技能能够给予死神骑士大量伤害。特别是枪技“葬骑之一击”，而且这个技能比较容易习得。事前先提高技能等级吧。
用“计谋”削减HP：
死神骑士持有远距离攻击的时候反击的技能，所以需要装备“计谋”使反击无效化，如果有黑暗攻击无效化的装备也可以，给骑士团装备上。
威力大的“绝命”战技：
死神骑士HP减少的时候会使用大威力的战技“绝命”。如果不能一口气将其打倒的话推荐用能够忍耐死神骑士战技的角色。
在连携时命中率上升：
与死神骑士战斗的时候注意命中率。很有可能会攻击落空后直接丧命。通过高确率伤害奠定连击数后再用强力战技。
事前吃料理吧：
在自由时间里准备做料理吧。全体性能上升的料理或者火力上升、魔力守备的料理都有用。
最后，死神骑士有压倒性的火力，能够快速将等级高的我方打倒，所以还是慢慢削减HP吧。如果无法打倒的情况就用天刻之鼓动来悔棋吧，但是有次数限制。
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