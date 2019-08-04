cf11周年礼包开出雷神套几率多少 cf11周年礼包雷神套怎么获取

2019-08-02 10:58:23 来源：91单机游戏 编辑：十一

在cf手游新上线的11周年礼包活动中有一个雷神套装，相信大家都非常感兴趣吧!要怎么才能开到呢?几率怎么样呢?来和91小编一起了解一下吧!

cf11周年礼包怎么开出雷神套

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我们可以看到之前曝出的雷神之魄已经改名为M4A1-雷霆虽然外观没有变，但是名字却变得更好听了。

而M4A1-雷霆听起来更像一把英雄级武器该有的名字，相比大家都知道有王者之魄在出个雷神之魄未免有些吃相太难看毕竟也是11周年的大礼包。

除了雷神之魄改名为M4A1-雷霆之外，其余的装备名称暂时并未更改，当然可能是官方留给大家的一个悬念一切要以正式服命名为主现在谁都不知道，只有在活动开启的那一天我们才能得到结果。

参考之前十周年的活动的时候官方直接放了一个连接玩家点进去就可以直接看到礼包的全部内容和价格估计这一次还会按部就班但是价格上可能会有所调整，毕竟M4A1系列的英雄武器就算是11周年礼包也不会太便宜。

以上就是小编为大家带来的关于cf11周年礼包开出雷神套几率介绍啦!