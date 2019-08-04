CF11周年膨胀定金值不值得买 CF11周年膨胀定金最多能买几次

2019-08-02 10:46:54 来源：91单机游戏 编辑：十一

cf11周年庆活动中有一个11周年膨胀金的礼包，购买这个礼包可以为之后的活动免去一定的额度，那么这个礼包最多可以购买几次呢，值不值得购买呢?下面来和91小编一起看看吧。

CF11周年膨胀定金可以买几次

1周年膨胀定金其实就是为玩家购买11周年礼包提供优惠的，玩家花费150元购买膨胀金之后就可以活动价值199元的11周年礼包一个，等于说是便宜了50RMB，同时还有一个11周年庆礼包的9折卡，所以说11周年膨胀定金的性价比还是很高的，所以想要购买11周年礼包的玩家不妨购买膨胀定金，那么11周年膨胀定金可以购买几次呢?

很多玩家购买一个11周年礼包肯定是不够的的，以为购买的个数不同获得额外奖励也是不同的，想要活动M4A1-雷霆需要购买11个周年礼包，11个礼包的花费还是挺吓人的，所以11周年膨胀定金的存在就至关重要了。很多玩家想，如果一直购买膨胀定金不就能省很多钱了?不过遗憾的是，11周年膨胀定金每个账号仅限购买1次。

以上就是小编为大家带来的CF11周年膨胀定金值得购买吗最新相关资讯。