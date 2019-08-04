dnf超级会员8月活动怎么进 2019超级会员8月黑钻礼包领取方法分享

2019-08-02 10:38:42 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多网友都在问dnf超级会员8月活动地址在哪？超级会员8月黑钻礼包在哪获得呢？相信很多小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

dnf超级会员8月活动地址2019：点击进入《《

(活动时间2019年7月15到8月15)

1 .2019年4月15日后首次创建DNF的角色玩家即可领取一份新手礼包+热爱徽章。

2 .2019年4月15日后未登录&角色等级大于40级可领取一份回归礼包+热爱徽章。

3 .以上两种类型礼包均单Q限各领取一次。消耗热爱徽章可用于获取更多奖励。

4 .活动期间在本页面开通腾讯视频VIP一个月，可获得对应礼包1份，单Q限10次。

活动规则：

1.活动时间：2019年7月15日-2019年8月15日

2.活动期间，2019年6月15日以后未登录40级以上的玩家可以在本活动页领取回归礼包一份，单Q限领1次

3.活动期间，下载QQ浏览器或登录浏览器打开本页面领取一份专属礼包;连续使用QQ浏览器3天，可额外领取礼包一份，单Q各限1次

4.活动期间，每天在线30分钟以上可以开启一次宝箱，可随机获得以下展示礼品，连续抽奖6天可以开启终极宝箱

5.中奖Q币、实物奖品会在活动结束后10个工作日内发放，请认真填写中奖信息以免延误奖品发放

聚焦6月16日 DNF 11周年庆数字发布会精彩将启

6月16日，DNF十一周年庆数字发布会即将盛大开幕。作为此次周年庆的核心内容，普雷和伊希斯这场光明与黑暗、正义与邪~恶的最终对决将迎来高潮，他们双生命运的最终走向也将水落石出。除了揭晓第三使徒的命运走向，DNF十一周年庆数字发布会还将是首届联动地球与阿拉德的虚拟周年庆;“你好，地球，这里是阿拉德”会是本届周年庆的主题，海量而又重磅的福利将打破横亘在地球与阿拉德之间的次元壁，把精彩纷呈的内容源源不断的发射到每个人面前，玩家们绝对不容错过。

DNF携手川美的普雷&伊希斯命运雕塑视频尽管尚未发布，就已经让玩家感受到伊希斯攻坚战的激烈与残酷。而在接下来的时间里，除了即将上线的雕塑文创视频，DNF官方还将持续放出与第三使徒普雷相关的视频，一个更广阔的世界将徐徐展现在玩家面前。一体双生的命运车轮将驶向何方，这一切尽在DNF十一周年庆数字发布会!

友们可以获得各种深渊通行证和福利道具，大家可千万不要错过了哦，下面我们就来看看dnf超级会员7月黑钻礼包领取地址吧。