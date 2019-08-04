cf火线实验室活动在哪抽奖 cf火线实验室活动抽奖位置分享

2019-08-02 10:36:56 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

大家都知道cf火线实验室活动已经上线了，大家都知道火线实验室活动地址在哪？在哪抽奖呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

cf火线实验室活动抽奖地址：点击进入《《

1.感谢您对CF众筹项目的支持。本次活动时间：2019年8月1日-2019年9月1日0点。

2.每次支持的1元不仅能增加众筹项目的进度，同时您可以立刻获得一枚复活币并赠送一次1元抽奖的机会;众筹购买武器模不获得1元助力抽奖机会。

3.若众筹项目最终失败，众筹价支持的金额将会在7个工作日内通过渠道退款，但通过1元助力支持的金额将不会返还。

4.1元助力订单的有效支付时间为25分钟，如果超过该时间未支付，需要重新下单，支付成功后众筹进度可能会有五分钟的延迟，请耐心等待。

5.如需切换CF/CFM奖池，请重新登录相应帐号。

6.1元抽奖池概率公示：端游奖池永久道具0.08%、实物奖励0.2%、通用代金券5.8%、擎苍武器模优惠券17%、7天道具52%、道具卡23%、交易专用钥匙1.16%;手游奖池永久道具0.02%、实物奖励0.2%、通用代金券5.8%、擎苍武器模优惠券16.6%、7天道具33%、单个道具44%、挑战碎片宝箱5.5%。

7.众筹成功抽奖奖池概率公示：端游奖池永久武器10%、永久皮肤90%;手游奖池永久武器1%、永久皮肤光效99%。