dnf八月魔盒活动地址在哪里 dnf八月魔盒活动入口

dnf8月魔盒活动可以获得男女法师二觉像素和黄金增幅书等奖励，8月的魔盒活动在哪呢?想知道的小伙伴快来和小编一起看看吧。
dnf八月魔盒活动地址在哪里
活动时间是7月30号到8月22号
活动地址：点击进入
此外还有可交易的黄金增幅书，使用之后可以定向扭转装备的异次元属性，随机增幅加三或者加六。还会覆盖原有的强化增幅等。
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