云顶之弈剑魔流派怎么玩 云顶之弈剑魔流阵容搭配

2019-08-01 18:24:23 来源：91单机游戏 编辑：msc

在云顶之弈最新的版本中剑魔是非常的强势，在新的版本中剑魔搭配什么阵容好呢?感兴趣的小伙伴下面来和小编一起看看剑魔流的玩法攻略吧。

3星悠米剑魔

炽天使(女神泪+女神泪)：炽天使主要作用是提升蓝量，与悠米的功能性类似，可以作为法师未搭配成功时的二手选择。

恶魔

蜘蛛女皇为1星

恶魔们的攻击有一定几率灼烧一名敌人的所有法力值并造成相当于一部分被灼烧法力值的真实伤害。

(2)25%几率灼烧法力值。

(4)50%几率灼烧法力值。

(6)85%几率灼烧法力值。

恶魔在9.14版本中虽然单从恶魔羁绊角度将有了一定程度上的削弱，但由于蜘蛛女皇的星级下调，恶魔羁绊的成型速度会比之前的版本有了质的飞跃，所以这个下调方式还是可以理解的。

如果你准备深进恶魔，你所要考虑的第一要务是烧蓝这件事本身是否值得。对于目标是前排坦克来说，烧蓝可以让你少吃1-2轮控制，对抗后排则相对较弱，但额外的输出伤害却比较可观。之后的抉择点在于副输出位置的选择。

蜘蛛女皇星级改变对应了数值的下调，不冲3级真的很难用，但是制造蜘蛛的能力可以在夺取场面优势的同时血入对手，为游戏提速。另外她的换型师羁绊也为恶魔思路提供了新的搭配路线。

适用装备：红buff，绿叉，龙牙

维鲁斯的游侠羁绊令其在输出端有不俗的表现，但技能的蓄力时间过长一直是它被诟病的致命弱点，且它的单体强度有限，于是会对游侠羁绊的依赖度相对较高，可能导致我们在运营过程中的思路延展受限。

适用装备：羊刀，青龙刀，帽子，诅咒刀

寡妇同样在新版本进行了一定程度的增强，新版本的寡妇在6刺速攻体系里的表现不俗，这也导致了我们在对局中若看到有人打赌刺路线或者虚空刺转忍刺，很可能在寡妇这个点被卡棋子导致不能有效的升级。

适用装备：青龙刀，羊刀，帽子

莫甘娜也是目前版本中后期强势阵容6法的核心组件之一，技能具有2段伤害，且第2段为控制，自身又存在一定的坦度，甚至在很多外挂3法的体系中都常常出现她的身影。搭配布隆很容易打出2段控制。

适用装备：鬼书，绿叉，龙牙，救赎

火男由于恶魔羁绊成型提速以及元素使的强势而遭到削弱， 当前版本不建议作为副C使用。

乌鸦没什么可说的，5星大哥带队就可以了。一般外挂德莱文+1剑士形成2帝国3剑。

适用装备：鬼书，龙牙，绿叉，科技刀

剑士

剑士们的每次攻击在命中时有45%几率触发一定次数的额外攻击。

(3)1次额外攻击。

(6)2次额外攻击。

额外的攻击次数对于一般的剑士体系而言代表爆炸输出，而对于剑魔核心的体系而言则代表更快的回蓝以释放技能，但是很可惜，剑魔的手很短，我们很难依赖它通过提升攻击次数来获得回蓝。且剑士体系的普遍坦度偏差，尤其是在前中期面对刺客和赌狗炮时很难获得上风，所以当前版本剑士羁绊的出场率比较低，不建议深进。

外挂建议：物理装和攻速装掉落较多时可以考虑双C挂德莱文凑3剑士。用慎充当主坦，剑魔从侧翼输出。

以上就是小编为大家带来的云顶之弈剑魔流阵容搭配最新相关资讯。

关键词： 云顶之弈 剑魔

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