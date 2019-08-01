lol新英雄悠米技能有哪些 lol新英雄悠米技能介绍

2019-08-01 17:43:58 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

lol新英雄悠米技能有哪些?就让小编带大家看看吧。

连打带挡 （被动）

周期性效果：当悠米攻击一名英雄时，她会回复法力值，并且获得一层跟随她的护盾，保护她和被她附身的友方英雄。

摸鱼飞弹（Q）

悠米召唤一个飘忽不定的飞弹，可对命中的首个敌人造成魔法伤害。如果飞弹在命中前飞行超过1秒，那么它会转而造成魔法伤害并减速英雄，持续衰减。如果在附身时施放，那么悠米可以使用她的鼠标来控制飞弹。

悠米出动！（W）

被动：悠米和她附身的友方英雄获得彼此的攻击力或法术强度，转化为适应之力。

主动：悠米突进到一名友方英雄处并附身到其身上。当悠米附身时，她会跟随她搭档的移动并且不可被选取(防御塔除外)。

旺盛精力（E）

悠米治疗自身到生命值，基于已损失生命值来提升，并且获得%移动速度，在秒内持续衰减。如果悠米处在附身状态，这个技能会转而影响该友方英雄。这个技能拥有2层充能。悠米每秒获得1层充能。

魔典终章（R）

悠米引导3.5秒，然后发射7道可造成魔法伤害的波纹(额外波纹造成伤害)。任何被3道或以上的波纹命中的敌方英雄都会被禁锢1.75秒。在引导期间，悠米可以移动并施放悠米出动!和旺盛精力。



