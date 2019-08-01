绝地求生亚洲邀请赛不能确保竞技公平性吗 MET亚洲邀请赛取消PGC资格

2019-08-01 16:57:05 来源：91单机游戏 编辑：十一

PUBG公司最近发布了一则声明：取消MET亚洲邀请赛为PGC输送赛区席位的资格。 这是什么情况呢?不少pubg玩家对这个问题比较关注，下面来和91小编一起看看具体情况吧。

绝地求生亚洲邀请赛不能确保竞技公平性怎么回事

以下是官方原文：

因不能确保MET Asia Series：PUBG Classic的竞技公平性的原因，PUBG公司特此声明：取消MET亚洲邀请赛为PGC输送赛区席位的资格。

很遗憾在本次MET亚洲系列赛中，由于在MET亚洲系列赛所发生的运营问题，给所有参赛队伍以及观众带来了不好的体验，因此我们已决定取消MET亚洲系列赛为PGC输送赛区名额的资格。除此以外，我们将就MET亚洲系列赛期间出现的运营事故进行详细的调查并追责。

MET亚洲邀请赛为PUBG官方授权，MET主办的三方赛事，虽然不属于官方体系范畴之内，但我们对于此次比赛出现的问题仍然有不可推卸的责任，在此向所有选手以及玩家再次表示诚挚的歉意。我们也将加强三方赛事的赛事运营合作与管理，以防类似事件的再次发生。

以上就是小编为大家带来的MET亚洲邀请赛取消PGC资格最新相关资讯。