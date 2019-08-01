火焰纹章风花雪月洛廉兹喜欢什么 洛廉兹喜好详情解析

2019-08-01 16:25:30 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

洛廉兹是金鹿的一员，想要提升与他的支援等级，送礼是非常好的一种选择，那么洛廉兹有什么喜好呢？下面我们就为大家带来火焰纹章风花雪月洛廉兹喜欢什么的介绍，一起来看看吧!

洛廉兹喜好一览

兴趣：监视库罗德、写诗

喜欢的东西：红茶、红色玫瑰、艺术品、美丽的女性、符合贵族身份的言行

推荐赠送礼物：美丽的切花、红茶的茶叶

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