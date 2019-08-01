火焰纹章风花雪月芙莲想要的鱼怎么做 芙莲想要的鱼任务完成技巧详解

在游戏中钓鱼大会中有个任务是芙莲想要的鱼，那么火焰纹章风花雪月芙莲想要的鱼怎么做呢？想必很多小伙伴们都不是很了解吧，那么还不知道的玩家快来看小编带来的任务步骤说明吧。
任务步骤说明
需要在钓鱼大会那天用钓鱼大会专用鱼饵去钓鱼，钓出的鱼有提示“发光的鱼”就是芙莲想要的鱼了，然后把钓到鱼拿去给她就能完成任务了。
以上就是今天为大家带来的火焰纹章风花雪月芙莲想要的鱼任务步骤说明的全部内容，希望对大家有所帮助，更多的内容请持续关注91单机网，为你带来最新最全的游戏相关内容。
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