dnf水上对决纪念勋章怎么获得 dnf水上对决纪念勋章获取方法介绍

2019-08-01 13:25:47 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf中在最新版本中上线了水上对决纪念勋章，许多玩家都在问怎么获得，下面来和91小编一起看看关于水上对决纪念勋章的具体获取方法介绍吧!

dnf水上对决纪念勋章怎么获得

玩家每天第一次完成对决获胜即可得到水上大对决纪念勋章，数量是1个。

同时玩家可以使用道具红珊瑚碎片在NPC寻宝小子这里兑换到水上大对决纪念勋章，1个账号一天可以兑换到3个水上大对决纪念勋章。

和寻宝小子对应的活动夏日海底大寻宝结束时间是8月22号。

玩家完成10次酷夏水上大对决后可以得到水上大对决强者之证，其中包含了20个水上大对决纪念勋章。

以上就是小编为大家带来的关于dnf水上对决纪念勋章获取方法介绍啦!