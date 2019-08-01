支付宝调整还款日怎么预约 支付宝调整还款日期预约教学

支付宝是一款非常实用的软件。相信很多小伙伴都很好奇在支付宝中调整还款日怎么开通?怎么预约呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！
目前这项功能只针对部分用户预约开放，并不是全部花呗用户都享有的。
花呗可以延迟还款了!是延迟还款不是可以不还哦!!!
日前，花呗针对老用户推出了一项特别权益：出账日与对应还款日调整预约。
简单来说，当前花呗是1号出帐，1—10号期间还款，如果用户不主动还款，花呗就会在9号从账户扣款，如果扣款失败就算逾期。而现在，预约这项权益之后，可以选择5号出帐，15号还款;或者10号出帐，20号还款。
目前这项功能还是预约阶段，预约成功后，预计9月统一设置，届时将收到设置结果的短信通知，设置成功则10月起生效。
操作入口：
花呗页面——“我的”——还款日设置，按页面提示预约操作。
据了解，该功能每一年(非自然年)只能调整一次，一旦操作，不可撤销(即调整后，一年内无法再次调整);一年后若从其他出账日调回到每月1日出帐，还款日则固定为10日。
不过使用该功能是有条件的，该功能仅面向花呗签约满一年以上的用户，通过系统评估进行邀约体验，并未全量开放。若你当前没有入口，建议后续关注。
为了便于理解，支付宝官方微博帮助大家总结了几项重点：
1、是调整还款日，不是不用还
2、两种新还款日选择：每月15日、20日，二选一
3、不想调也可以保留原来的
4、每年只能调一次，想清楚再动
5、需要自己手动调整
6、现在预约，10月生效
7、还没排到的别着急，逐步开放中
另外，办理了移动花卡延后还款日的用户需要注意一下：
虽然并不能不还花呗，但这个消息还是令人惊喜，这项功能对于某些用户还是很有必要的，要知道有些单位发工资的时间在每月的15日，如果在规定期间没有及时还款便会逾期，花呗逾期不仅会对芝麻分造成影响，还会在你信用记录上产生不良记录，影响今后的贷款等，严重的话是会上征信的。所以对还款日有困扰的用户，不妨通过这个操作设置让你每月能够多一些还款时间。
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