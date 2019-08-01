支付宝花呗还款日期怎么更改 花呗还款日期更改流程介绍

2019-08-01 10:52:04 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少网友都在问支付宝花呗还款日期可以更改吗?怎么改呢？要知道支付宝花呗现在是不少年轻人都在用的，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

近日，支付宝开启花呗出账日与对应还款日调整预约。花呗签约满一年以上的用户，通过系统评估后，可进入花呗-我的-还款日设置。用户可选择每月15日或20日进行还款，出账日期也会相应的调整到每月5日或者10日。

支付宝还款日期修改：

花呗页面——“我的”——还款日设置，按页面提示预约操作。

以下为预约调整还款日规则：

1.该服务通过调整出账周期来达到调整还款日的效果。一旦调整，出账日和还款日都相应变化。

2.该服务将逐步开放给受邀用户：持续开通花呗达到 365 天以上的用户，我们将逐步邀请您免费使用该服务。

3. 9 月之前，受邀用户可提前预约该服务。预约成功后预计 9 月 15 日前后将进行系统调整，您将在调整成功后收到[调整成功]短信通知和花呗生活号通知。在调整成功前，您也可至“支付宝APP-花呗我的”查看或取消预约。

4.调整成功后第二个自然月生效。调整成功后，您将收到[调整成功]短信通知和花呗生活号通知。您也可至“支付宝APP-花呗我的”查看。

5.从正式调整成功起一年内不能更改。一年之后符合条件可再次申请调整。

6.如有设置自动还款，将按照调整后的还款日继续自动还款。