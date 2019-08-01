lol云顶之弈9.14b版怎么选秀 9.14b版开局选秀操作教程

2019-08-01 10:49:43 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

开局选秀是云顶之弈中重中之重，相信很多小伙伴都很好奇在游戏中开局选秀该怎么操作吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

选秀

开局的选秀一定程度上决定了你的后续思维。

犹豫就会败北。

在选秀阶段，一般是先出几个怪，然后按顺时针顺序刷。如果你的位置比较好，可以跟着这个顺时针走，观察场上局势。在我的理解里，合理的英雄加装备一定程度上已经决定了你的未来发展方向，比如版本前的大剑劫，腰带劫，我会往6刺或者三刺靠。这个版本来说，恶魔最火，所以我会偏向于韦鲁斯，身上水滴或者攻速，往游侠靠，身上腰带或者棒子，合鸟盾，很多选择。

上个版本里，很多人忽视大剑劫或者腰带劫，所以我拿了好几把冰成功三刺前期无伤过渡，后期最强虚空斗士刺吃鸡。而很多人可能前期就是少一个2费刺客劫而与这阵容擦身而过。

这个版本大家一致认同的是剑魔是爸，龙女是妈。而这两个的核心或者说重要装备有：剑魔的喵咪，复活，科技枪，其次龙牙，绿叉;龙女我倾向于绿叉，狂徒，也可补科技枪，反甲之流。所以前期的攻速其实意义一般，只有一件绿叉，而这些装备大量需求腰带，锁子甲等普适装备。

所以在开局选秀中，你想的足够多就可以拿到一个装备或者说拿到一个特定英雄加装备而脑中衍生出后续阵容。这是你自己的多思考，或者多练习而能自发形成的思路。每个人都有每个人熟悉的一套或者多套打法。看看你阵容里出现最多的散装，结合出现的所需羁绊英雄或者打工仔，是不是有了一个最优解。而拿不拿得到则是概率问题，有了这一步思维你已经开局领先一半。

开局

常言：万事开头难。

多思考你套路的开始，最需要什么?

正如之前提到的，目前版本我个人倾向于选韦鲁斯带眼泪，护甲或者腰带，甚至是斗篷(前期过渡离子，龙牙或者沉默都是好装备)而不是把眼光聚焦在近在咫尺的攻速英雄上。另外，金铲依旧是不二选择。你可以玩喵咪剑魔6法，或者你想的更远，只需要3法剑魔配韦鲁斯千珏三元素形成双游侠元素4恶魔暗影+3法!目前对我而言这套阵容真的很强很强，没有三法已经是s级，细思极恐…

目前而言，就英雄上来说，依旧能玩4忍6刺开局劫，或者是大火的恶魔流开局韦鲁斯，恶魔流里有6法，有元素，有三换形，有4恶魔与6恶魔之分，在这之中4恶魔又能衍生其他…灵活多变，以恶魔展开，就不述了……

此外也有均势劣势开局。你仅仅拿到一个大棒布隆或者大棒冰女之流(一般其次的装备拿大棒，锁子甲之流)很大程度上是卖英雄拿满1-2场上五只一费的。

2费换一费多出的一就是你阵容的变数。

有对子拿对，个人推荐拿强势阵容的英雄，比如大火以至于难拿到的狂野换形法中的豹女，狼人，或者打工no.1的三贵族，或者双骑，总而言之1-2拿心中有的强势阵容的卡，能打工打工，目前我觉得大部分阵容都是由后期的发牌特别是6人口决定的。前期可以升人口则升(目前普遍认同的想法)，6人口可白嫖4费怪。

这个游戏可以说是运营的游戏，因为我把装备也算在其中。这么多的散件，合哪种?是前期合成用于打工，还是前期不装备选择卖血为了更好的确认阵容?每个人心中都有自己的答案。

但假若你在开局就有想法，你就会觉得这个装备我有需求，又或是这不是我所需求的装备。有需求下那就是继续向既定的路子靠，无需求则慢慢想着变化，往其他方向走一走。(多理解这些话，有点深)好的阵容坏的装备是你千年老二的深层次原因。装备配阵容就比如钥匙与大门，打开那扇吃鸡的大门。

在下棋的所有版本里，最忌讳的就是犹豫不决。

阵容变化1-3套足矣。

变化太多只会使自己手忙脚乱，在吃准发牌员的意思之后一定要选择方向，不要再变阵容。

个人感觉在9.14b版本里由于阵容的同质化，往往能看到只有一家玩赌狗枪手，或者说一家玩刺客，而这个因素很大程度上可以让你恰烂分甚至吃鸡。所以不要因为阵容不强而强行凑s级阵容，有时候人弃我取有奇效。