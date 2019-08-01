lol云顶之弈9.14b版怎么选秀 9.14b版开局选秀操作教程

开局选秀是云顶之弈中重中之重，相信很多小伙伴都很好奇在游戏中开局选秀该怎么操作吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
选秀
开局的选秀一定程度上决定了你的后续思维。
犹豫就会败北。
在选秀阶段，一般是先出几个怪，然后按顺时针顺序刷。如果你的位置比较好，可以跟着这个顺时针走，观察场上局势。在我的理解里，合理的英雄加装备一定程度上已经决定了你的未来发展方向，比如版本前的大剑劫，腰带劫，我会往6刺或者三刺靠。这个版本来说，恶魔最火，所以我会偏向于韦鲁斯，身上水滴或者攻速，往游侠靠，身上腰带或者棒子，合鸟盾，很多选择。
上个版本里，很多人忽视大剑劫或者腰带劫，所以我拿了好几把冰成功三刺前期无伤过渡，后期最强虚空斗士刺吃鸡。而很多人可能前期就是少一个2费刺客劫而与这阵容擦身而过。
这个版本大家一致认同的是剑魔是爸，龙女是妈。而这两个的核心或者说重要装备有：剑魔的喵咪，复活，科技枪，其次龙牙，绿叉;龙女我倾向于绿叉，狂徒，也可补科技枪，反甲之流。所以前期的攻速其实意义一般，只有一件绿叉，而这些装备大量需求腰带，锁子甲等普适装备。
所以在开局选秀中，你想的足够多就可以拿到一个装备或者说拿到一个特定英雄加装备而脑中衍生出后续阵容。这是你自己的多思考，或者多练习而能自发形成的思路。每个人都有每个人熟悉的一套或者多套打法。看看你阵容里出现最多的散装，结合出现的所需羁绊英雄或者打工仔，是不是有了一个最优解。而拿不拿得到则是概率问题，有了这一步思维你已经开局领先一半。
开局
常言：万事开头难。
多思考你套路的开始，最需要什么?
正如之前提到的，目前版本我个人倾向于选韦鲁斯带眼泪，护甲或者腰带，甚至是斗篷(前期过渡离子，龙牙或者沉默都是好装备)而不是把眼光聚焦在近在咫尺的攻速英雄上。另外，金铲依旧是不二选择。你可以玩喵咪剑魔6法，或者你想的更远，只需要3法剑魔配韦鲁斯千珏三元素形成双游侠元素4恶魔暗影+3法!目前对我而言这套阵容真的很强很强，没有三法已经是s级，细思极恐…
目前而言，就英雄上来说，依旧能玩4忍6刺开局劫，或者是大火的恶魔流开局韦鲁斯，恶魔流里有6法，有元素，有三换形，有4恶魔与6恶魔之分，在这之中4恶魔又能衍生其他…灵活多变，以恶魔展开，就不述了……
此外也有均势劣势开局。你仅仅拿到一个大棒布隆或者大棒冰女之流(一般其次的装备拿大棒，锁子甲之流)很大程度上是卖英雄拿满1-2场上五只一费的。
2费换一费多出的一就是你阵容的变数。
有对子拿对，个人推荐拿强势阵容的英雄，比如大火以至于难拿到的狂野换形法中的豹女，狼人，或者打工no.1的三贵族，或者双骑，总而言之1-2拿心中有的强势阵容的卡，能打工打工，目前我觉得大部分阵容都是由后期的发牌特别是6人口决定的。前期可以升人口则升(目前普遍认同的想法)，6人口可白嫖4费怪。
这个游戏可以说是运营的游戏，因为我把装备也算在其中。这么多的散件，合哪种?是前期合成用于打工，还是前期不装备选择卖血为了更好的确认阵容?每个人心中都有自己的答案。
但假若你在开局就有想法，你就会觉得这个装备我有需求，又或是这不是我所需求的装备。有需求下那就是继续向既定的路子靠，无需求则慢慢想着变化，往其他方向走一走。(多理解这些话，有点深)好的阵容坏的装备是你千年老二的深层次原因。装备配阵容就比如钥匙与大门，打开那扇吃鸡的大门。
在下棋的所有版本里，最忌讳的就是犹豫不决。
阵容变化1-3套足矣。
变化太多只会使自己手忙脚乱，在吃准发牌员的意思之后一定要选择方向，不要再变阵容。
个人感觉在9.14b版本里由于阵容的同质化，往往能看到只有一家玩赌狗枪手，或者说一家玩刺客，而这个因素很大程度上可以让你恰烂分甚至吃鸡。所以不要因为阵容不强而强行凑s级阵容，有时候人弃我取有奇效。
dnf在7月30日改版之后为玩家增加了一个活的时空精炼石的获得渠道，就是灾难模式了，那么这个新出的灾难模式在哪呢?下面来和小编一起看看吧。dnf改版后灾难领域在哪进灾难模式和强袭/黎明的进场方式差不多，属于哈林地区的特殊副本，只不过这个副本又和希望副本类似是个周常副本。怕有人不刷强袭和黎明，那我再换
dnf今天更新后上线了一个可以搬砖精炼时空石的新地图，不过这个副本每周有入场次数限制的，那么打完了之后什么时候才能够充值呢?下面来和小编一起看看吧。灾难领域每周只能进10次，而且这10次是账号绑定的，并不是每个角色都能进10次。因为官方的更新公告并没有给出具体的重置时间，所以大家可以默认为每周的周二
dnf8月魔盒活动可以获得男女法师二觉像素和黄金增幅书等奖励，8月的魔盒活动在哪呢?想知道的小伙伴快来和小编一起看看吧。下载地址dnf八月魔盒活动地址在哪里活动时间是7月30号到8月22号活动地址：点击进入此外还有可交易的黄金增幅书，使用之后可以定向扭转装备的异次元属性，随机增幅加三或者加六。还会覆
在云顶之弈最新的版本中剑魔是非常的强势，在新的版本中剑魔搭配什么阵容好呢?感兴趣的小伙伴下面来和小编一起看看剑魔流的玩法攻略吧。3星悠米剑魔炽天使(女神泪+女神泪)：炽天使主要作用是提升蓝量，与悠米的功能性类似，可以作为法师未搭配成功时的二手选择。恶魔蜘蛛女皇为1星恶魔们的攻击有一定几率灼烧一名敌人
血港魅影派克在云顶之弈中作为棋子的属性怎么样?好不好用呢?想必很多小伙伴都不是很清楚，下面为大家带来的就是LOL最新玩法云顶之弈中棋子派克详解，一起来看看吧。云顶之弈派克怎么样血港魅影派克技能介绍：E：魅影浪洄，派克突进到距离最远的敌人身后，创造一道残影来晕眩沿途的敌人。属性介绍：生命值：650丨护
cf角色属性变更怎么用?现在就和小编一起看下吧。cf属性变更卷是给功能型角色使用，持有功能型角色可以用属性变更卷刷新角色属性，例如零水下魅影与灵狐者黄金海岸这两个角色可随机刷新三个属性。
lol新英雄悠米技能有哪些?就让小编带大家看看吧。连打带挡（被动）周期性效果：当悠米攻击一名英雄时，她会回复法力值，并且获得一层跟随她的护盾，保护她和被她附身的友方英雄。摸鱼飞弹（Q）悠米召唤一个飘忽不定的飞弹，可对命中的首个敌人造成魔法伤害。如果飞弹在命中前飞行超过1秒，那么它会转而造成魔法伤害并
有些玩家不知道自走棋中的空城流是什么意思，今天小编来介绍一下。空城流含义：空城流派指的是不上棋子故意输掉游戏从而获得连败奖励的方法，这种话方法可以快速积累大笔的财富，但是随之而来的也是巨大的风险，因为空城会使自己损失大量的血量，一旦血量不健康开始抽卡却依旧不能打赢别人，就会早早被别人抬出场。
迷你世界怎么去巨人国?就让小编带大家看看吧。迷你世界进入到巨人国萌眼星，我们需要使用特殊的材料制作火箭，之后我们进入到海底，找到石油块能源，即可使用火箭进入到巨人国萌眼星。进入到巨人国之后，我们会看到星球上人烟稀少，只有神秘的石柱，巨人国中，远古巨人被朋友抛弃，一个人在星球上。我们需要在神秘石柱周围
迷你世界鸡蛋怎么得?就让小编带大家看看吧。首先在游戏中我们要知道让鸡生鸡蛋是需要一些条件的，比如说我们需要有鸡窝，还要有鸡饲料，我们还要把鸡养起来，可以先把鸡丢到地势很低地方去，然后制作鸡窝，上次我们也说了怎么做鸡窝，之后把鸡窝放到养鸡的地方，里面放上鸡饲料，这样鸡饿了就回来吃了，而且吃完了就会生蛋