炉石传说棋逢老千乱斗规则介绍 炉石传说棋逢老千乱斗玩法一览

2019-08-01 10:43:18 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

炉石传说是一款卡牌策略游戏，炉石传说8月1日公布了本周的乱斗模式为“棋逢老千”，下面小编给大家带来新乱斗模式的乱斗规则介绍，一起来看看吧。

棋逢老千乱斗规则：

麦迪文的魔法棋局开始变得有点……不那么公平。带上6张独特的卡牌藏在桌底下，在恰当的时机扭转战局，羸得胜利!

乱斗奖励：

一包经典卡包