怪物猎人世界冰原dlc最低配置介绍 怪物猎人世界冰原dlc上架时间

2019-08-01 10:35:31 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

卡普空宣布《怪物猎人：世界》DLC“冰原”的PC版将于2020年1月发售，现已上架Steam，一起来了解一下吧。

Steam商店页面介绍

为全部14种武器追加新连续技和新要素，使各武器更具特色，玩家可以享受到更多元化的动作。所有武器共通的新动作“抓牢”利用投射器的追加扩张功能“飞翔爪”，发射钩爪并紧抓怪物。攀在怪物身上时虽然会消耗耐力，但会限制怪物的行动，衍生出新的战斗方式。

超越上位的新任务等级“大师等级”登场!

除了“下位”与“上位”外，还新增了“大师等级”这一全新的任务等级。

只要购买超大型游戏内容扩展包“怪物猎人世界：冰原”，便能进行“大师等级”的任务。大师等级的任务中，新素材与比上位更棘手的怪物将等待玩家的挑战!

全新的舞台“永霜冻土”

不曾有人涉足的寒地上孕育出未知的生态系统。 “永霜冻土”是一片存在着个性丰富的环境生物和怪物的极寒之地。地形也呈现出这里的特征：厚得令人寸步难行的深雪、热气腾腾的温泉，以及随时有可能崩塌的不安定地面等等，拥有十分丰富的变化。 “怪物猎人”系列至今的作品中最为细致的雪景亦是看点之一。

大量全新怪物登场!

在未知的生态系统和环境广阔的“永霜冻土”上，等待着猎人的是谜之古龙“冰呪龙”、“猛牛龙”、“冰鱼龙”以及其他新登场的怪物。

而各原野的生态系统亦会产生变化!?“轰龙”和“迅龙”等至今未被发现痕迹的“怪物猎人”系列怪物也会登场。

最低配置:

操作系统: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (必须为64-BIT)

处理器: Intel® Core™ i5-4460, 3.20GHz 或 AMD FX™-6300以上

内存: 8 GB RAM

显卡: NVIDIA® GeForce® GTX 760 或 AMD Radeon™ R7 260x(VRAM 2GB以上)

DirectX 版本: 11

网络: 宽带互联网连接

声卡: 对应 DirectSound(DirectX® 9.0c以上)

附注事项: 可在画面设置为「低」、1080p/30fps的情况下进行游戏。

推荐配置:

操作系统: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (必须为64-BIT)

处理器: Intel® Core™ i7 3770 3.4GHz 或 Intel® Core™ i3 8350 4GHz 或 AMD Ryzen™ 5 1500X

内存: 8 GB RAM

显卡: NVIDIA® GeForce® GTX 1060(VRAM 3GB) 或 AMD Radeon™ RX 570 (VRAM 4GB)

DirectX 版本: 11

网络: 宽带互联网连接

声卡: 对应 DirectSound(DirectX® 9.0c以上)

附注事项: 可在画面设置为「高」、1080p/30fps的情况下进行游戏。