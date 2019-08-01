LOL2019荣耀等级奖励有哪些 2019荣耀等级奖励更新内容分享

2019-08-01 10:15:16 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

大家都知道英雄联盟2019荣耀等级奖励已经更新了，但是很多玩家都不知道2019荣耀等级奖励更新了什么？具体有哪些？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

2019荣耀等级奖励更新内容分享

英雄联盟2019荣耀等级奖励更新了，以往的荣耀等级奖励都是英雄碎片，钥匙碎片等，据悉在2019年的5级荣耀讲解将增加两款炫彩皮肤，预计会在9.16版本中上线，下面小编为大家带来了英雄联盟2019荣耀等级奖励更新的相关信息，希望对各位玩家有所帮助。

随着S9赛季的第二赛段在8月上旬即将结束，意味着今年的赛季很快就要步入尾声了，在11月时将迎来S10季前赛。随着整个赛季的赛程已经过去了三分之二，很多玩家在最近半年的荣誉等级也提升到一个更高的等级了。因此，在7月30日时，美服官网公布了最新消息，他们将为荣誉等级5增加全新的游戏物品奖励。

如果大家在过去的几个赛季表现出色，能够获得更高的荣誉等级时，往往都已经获得了限定的荣誉等级5奖励皮肤，“都铎王朝 图奇”和“暗影 沃里克”皮肤。而在9.16版本推出时，官方将为这两款皮肤增加炫彩皮肤，作为识别哪些荣誉等级较高玩家的方法。他们将会在每个赛季为这些皮肤增加新的炫彩，来让那些在游戏中保持风范的玩家得到源源不断的奖励。

玩家在2019年获得荣誉等级5的典藏胶囊时，将会包括一个荣誉等级5代币，如果玩家已经拥有这两款皮肤的话，可以使用代币兑换为图奇或者沃里克皮肤的一款全新炫彩皮肤，如果还没有这两款皮肤，就只能先兑换基础的皮肤。除此之外，胶囊里还包括一款随机的表情或者守卫皮肤。也就是说，炫彩皮肤二选一，要么图奇要么沃里克。

如果玩家在9.16版本之前已经达到了荣誉等级5，并且在今年早些时候已经拿到了荣誉等级5的胶囊，获得了图奇和沃里克的皮肤。那么，在9.16版本时，官方会补发一个荣誉等级5的代币，玩家可以使用代币兑换一个全新的炫彩皮肤。不过，从美服官网下方的评论来看，很多玩家希望荣誉等级5胶囊可以添加新的皮肤而不是炫彩皮肤。

毕竟，玩家更愿意看到新皮肤，这样每个赛季也有动力去提升自己的荣誉等级，从而解锁更多的新皮肤。加上，玩家只能从炫彩皮肤二选一，而不是两个都能获取，从官网公告来看，他们打算每年为这两款皮肤都推出一款炫彩皮肤，意味着收藏控永远都无法全部收集。目前云顶之弈模式还没有和荣誉等级挂钩，玩家只能从传统游戏模式来获得荣誉等级的积分。