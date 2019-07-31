lol潘森重做什么时候上线 lol潘森重做技能介绍

潘森是英雄联盟中比较老的英雄了，近期拳头官方放出了潘森重做的消息和视频，那么重做之后的潘森什么时候上线呢?下面来和小编一起看看吧。
lol潘森重做什么时候上线
下一个正式服的版本是9.15版本，所以重做后的潘森最早是在9.15版本上线，但是目前还没有在测试服进行测试，所以不排除在9.16版本上线。重做之后的潘森。
Q技能改为非指向性的蓄力技能，当蓄满之后释放会附带暴击效果，小编认为这个技能的改动会提高潘森的难度。
W技能和原来差不多，还是指向性释放，造成魔法伤害同时附带一秒的晕眩。
E技能是举起盾牌抵挡伤害，同时进行范围攻击，这个技能大大增加了潘森的抗击打能力，有点类似于布隆的盾牌。
R技能的变化还是很大的，向指定方向空降战场，同时在该方向的轨迹上造成伤害。
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