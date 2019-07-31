云顶之弈9.14b新版本什么阵容厉害 云顶之弈9.14b新版本阵容推荐

2019-07-31 18:16:34 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈在9.14b新版本中很多英雄和装备都进行了调整，之前热门的一些阵容也是受到了一定的影响，那么新版本中哪些阵容厉害呢?下面来和小编一起看看吧。

云顶之弈9.14b新版本什么阵容厉害

阵容一：4枪手6剑士阵容

这个阵容从牌面上看有点奇葩，但是实际效果还是很不错的，不论是前中期还是后期都是挺厉害的，而且玩家在中期还可以转3海盗进行打钱，重要的是这套阵容中的英雄相比较而言还是比较好凑的，而且几乎是没有乏力的阶段。

阵容二：6刺客核心阵容

在鸟盾法遭到削弱之后，刺客就正式崛起了，而且在更新中刺客的地位再一次上升，而且玩家在过程中转6刺4忍、元素刺客或者是虚空刺客，灵活性还是很大的，核心英雄选择阿卡丽。

阵容三：6恶魔3换形双帝国阵容

其实恶魔这个羁绊在平时的游戏中也算是比较常见的，但是很多玩家会忽视这个阵容的实用性，这套阵容就在于如果你的运气足够差照样是有机会赢下比赛的，稳定性比较强。

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