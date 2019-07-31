dnf改版后灾难领域在哪进 dnf7.30改版之后灾难领域进入方法

2019-07-31 18:15:59 来源：91单机游戏 编辑：msc

dnf在7月30日改版之后为玩家增加了一个活的时空精炼石的获得渠道，就是灾难模式了，那么这个新出的灾难模式在哪呢?下面来和小编一起看看吧。

灾难模式和强袭/黎明的进场方式差不多，属于哈林地区的特殊副本，只不过这个副本又和希望副本类似是个周常副本。怕有人不刷强袭和黎明，那我再换个参照物，灾难模式就在大家去刷星空/超星空裂缝的地方。只要完成任务“【灾难模式】德拉的不详之卦”就能开启灾难模式，任务只要直接在任务栏找就行，不需要去找人。

灾难模式是个周常副本，每个账号每周只能进入10次，需要5000以上抗魔值，经常需要8点疲劳，之后每个房间还要额外消耗3点疲劳，所以说这个副本还是蛮耗疲劳的。

以上就是小编为大家带来的dnf7.30改版之后灾难领域进入方法最新相关资讯。