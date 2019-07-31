dnf灾难领域次数什么时候刷新 dnf灾难领域次数周几重置

2019-07-31 18:15:20 来源：91单机游戏 编辑：msc

dnf今天更新后上线了一个可以搬砖精炼时空石的新地图，不过这个副本每周有入场次数限制的，那么打完了之后什么时候才能够充值呢?下面来和小编一起看看吧。

dnf灾难领域次数什么时候刷新

灾难领域每周只能进10次，而且这10次是账号绑定的，并不是每个角色都能进10次。因为官方的更新公告并没有给出具体的重置时间，所以大家可以默认为每周的周二刷新次数。

原本搬精炼只能去刷普雷每日，但是普雷除非找人带，不然不是超五起步的话是很难组到人的，就更别谈去版时空石了，所以现在这个灾难领域建议大家都去刷一刷。

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