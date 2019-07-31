云顶之弈单核偷鸡阵容怎么搭配 云顶之弈单核偷鸡阵容搭配推荐

云顶之弈中的单核偷鸡阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于单核偷鸡阵容的相关搭配推荐分享啦!
云顶之弈单核偷鸡阵容怎么搭配
单核偷鸡的逻辑在于，绿叉、龙牙、狂徒、复活甲、饮血剑，科技枪这几件存活装的存在，能够使一个核心极其难被去除， 在挂件们倒下之后，以一敌多收割战局。所以，准备的装备必须要针对到场上的主流伤害类型。
为什么是偷鸡呢?同样的也是因为怕针对。针对单核的方法很简单，靠两件装备：红BUFF、鬼书。只要遏制住单核的回血将其秒掉，就可以打赢。
如果你在前中期察觉场上物理伤害阵容或者法术伤害阵容特别的多，就可以考虑养一个大核，其他人基本上都只是挂件，对于星级的要求不高，主要难点在于装备。
T0：
龙女(反甲、科技枪。绿叉)
剑魔(科技枪、复活甲、龙牙/绿叉)
AKL(大天使、科技枪、复活甲)
T1：
乌鸦(帽子、鬼书、复活甲)
德莱文(饮血、羊刀、火炮)——这是时刻要考虑到的一个思路，由于德莱文独一无二的长手、回复、双倍伤害机制，他可以用来克制斗士和护卫、可以克制法师，并且不是很虚刺客。
T2：
布隆(反甲、绿叉、狂徒)
小法(大天使、大天使、科技枪)
单核阵容的搭配也比较简单，就是把关于核心的羁绊凑一下， 关键是装备。
以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈单核偷鸡阵容搭配推荐分享啦!
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