DNF单人怎么打泰波尔斯 单人泰波尔斯攻坚技巧

2019-07-31 18:02:14 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

泰波尔斯怎么打单人?现在就和小编一起看下吧。

DNF单人泰波尔斯通关攻略

一般小怪的血量是1.5亿左右，一般90A+大贪食即可一套技能带走。

第一个精英怪的血条是70条左右，而且精英怪的伤害很高，一般挨上两技能就得死，需要玩家们学会通过走位躲避怪物的技能。

第二个精英怪的血条是75条左右，而且出场时会召唤复制体，复制体只有5条血，很容易打死。而伤害和第一个精英怪一样，血皮职业挨上一下基本都得死。

boss的血量大概是230条，boss的技能可以秒杀玩家，技能可以躲避，需要玩家有较好的走位才行，只要不被秒杀，一般拥有90A+大贪食的玩家就可以通关。